Уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области навестила раненного в Великих Луках подростка

12:53, 20 июня 2019, ПАИ

Уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова навестила раненного в Великих Луках подростка. Об этом она сообщила на своей странице в «Фейсбуке».

«Навестила великолукского школьника, получившего пулевое ранение на спортивной площадке. Вчера днём он был доставлен вертолетом в Детскую областную клиническую больницу. Состояние стабильно тяжёлое. У парня сильный организм! Именно он и волшебные руки медиков сделали свое дело и спасли ему жизнь! Берегите друг друга», - написала Наталия Соколова 20 июня.

16 июня в Великих Луках 44-летний злоумышленник открыл стрельбу на детской площадке и ранил 16-летнего подростка. Найти его удалось только на следующий день, 17-го числа. 20 июня мужчина заключен под стражу.

Во время обыска в доме подозреваемого следователи изъяли пневматическую винтовку с оптическим прицелом, патроны и травматический пистолет.

Следственный отдел по городу Великие Луки СУ СК РФ по Псковской области расследует уголовное дело по факту стрельбы по подросткам из пневматического оружия (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК РФ - покушение на убийство). Мужчине предъявлено обвинение в покушении на убийство.