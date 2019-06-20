Подозреваемый в ранении подростка из пневматической винтовки в Великих Луках заключен под стражу

12:20, 20 июня 2019, ПАИ

В Великих Луках 44-летний злоумышленник, который открыл стрельбу на детской площадке 16 июня и ранил 16-летнего подростка, заключен под стражу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

Ранее мужчина был задержан в процессуальном порядке. В пресс-службе УМВД России по Псковской области добавили, что в ходе обыска в доме подозреваемого следователи изъяли пневматическую винтовку с оптическим прицелом, патроны и травматический пистолет.

Следственный отдел по городу Великие Луки СУ СК РФ по Псковской области продолжает расследование уголовного дела по факту стрельбы по подросткам из пневматического оружия (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 105 УК РФ - покушение на убийство). В настоящее время следователи предъявили мужчине обвинение в покушении на убийство. Расследование уголовного дела продолжается. Пострадавшего мальчика навестил руководитель регионального ведомства Петр Крупеня.