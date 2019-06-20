Правовую систему создания социальной инфраструктуры выработают в России

15:04, 20 июня 2019, ПАИ

Правительство и регионы России должны выработать правовую систему строительства социальной инфраструктуры с учетом новых правил жилищного строительства и определить источники финансирования таких работ. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии с россиянами 20 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Во время прямой линии жительница одного из городов в Красноярском крае пожаловалась президенту на отсутствие мест в школах и детсадах, и недостаток зеленых зон и скверов в новых микрорайонах.

Владимир Путин отметил, что пока нет правовой системы строительства социальной инфраструктуры и не определены источники финансирования, подрядчики не готовы брать на себя такие затраты при строительстве многокварптирных домов. Поэтому президент считает, что правительство вместе с регионами страны должны для этого выработать правовую систему и определить источники финансирования строительства социальной инфраструктуры.

В 2019 году в Псковской области планируется открыть девять новых детских садов. Это станет возможным благодаря участию региона в национальном проекте «Демография». Ранее ПАИ сообщало, что Псков стал лидером по росту цен в новостройках. С мая 2018 года по май 2019 года цены на новостройки в городе выросли на 22%, то есть до 45,6 тысячи рублей за квадратный метр.