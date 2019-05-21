Псков стал лидером по росту цен в новостройках

09:25, 21 мая 2019, ПАИ

Псков стал лидером по росту цен в новостройках, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦИАН. С мая 2018 года по май 2019 года первичное жилье в Пскове подорожало на 22%, то есть до 45,6 тысячи рублей за квадратный метр.

На втором месте оказался Саратов, где цены на первичное жилье также выросли на 22%. Теперь там за метр просят 42,6 тысячи рублей. В пятёрку также вошли Ульяновск, Петрозаводск, Сочи и Казань, где цены выросли на 20-21%.

Снижение средней цены на жилье зафиксировано в Ростове-на-Дону, где стоимость уменьшилась на 8% до 50,3 тысячи рублей за квадратный метр. Следом идут Тула, Обнинск, Челябинск, Ставрополь, где цена новостроек снизилась на 2-5%.

Самая высокая средняя стоимость квадратного метра первичного жилья, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, зарегистрирована в Сочи – 126,7 тысячи рублей. Следом идет Владивосток – 94,4 тысячи рублей за квадратный метр. На третьем месте Казань с показателем 80,4 тысячи рублей.