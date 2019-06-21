Гдовский район включили в программу газификации Псковской области

12:41, 21 июня 2019, ПАИ

Гдовский район включили в программу газификации Псковской области, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом с совещания в Гдовской средней школе 21 июня передает корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона рассказал, что 20 июня в Пскове работал председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, с которым они пересмотрели план реструктуризации долгов региона перед Газпромом и подписали план по газификации области на 2019 год. Михаил Ведерников отметил, что если в 2018 году был миллиард рублей долга, то в этом – уже 600 миллионов.

«Мы с ним [с Алексеем Миллером] договорились, что пересмотрим программу газификации, – сообщил глава региона. – Мы займёмся в ближайшее время написанием программы по газификации до 2025 года. Открою вам секрет, мы Гдовский район туда включили».

При этом, как рассказал губернатор, с Алексеем Миллером достигнута договоренность о том, что Газпром возьмёт в рамках концессии гдовскою котельную для новой школы.

При этом Михаил Ведерников акцентировал внимание на том, что район должен активно участвовать в национальных проектах, поскольку в их рамках выделяются «беспрецедентные средства».

Он напомнил участникам совещания, что министр промышленности и торговли России Денис Мантуров стал куратором Псковской области. «С его поддержкой будем развивать промышленность. В этой связи нужно посмотреть, что здесь в районе можно сделать в этой отрасли. Я не раз об этом уже говорил, что мы будем помогать всем районам, муниципалитетам, но особо будем помогать всем тем, кто старается», – отметил Михаил Ведерников.

Также глава региона сообщил, что его новый заместитель в сфере ЖКХ, строительства, дорожного хозяйства и транспорта Василий Осипов станет куратором Гдовского района.

Губернатор подчеркнул, что вся работа возможна только в тесном взаимодействии с администрацией Псковской области и депутатами Псковского областного Собрания. По окончании он призывал всех работать во взаимодействии и слаженно.