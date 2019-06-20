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Общество

Перспективы газификации Псковской области обсудили Михаил Ведерников и Алексей Миллер

Перспективы газификации региона, участие компании Газпром в развитии социальной инфраструктуры области и ход реализации Соглашения о сотрудничестве обсудили в Пскове губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Михаил Ведерников, комментируя итоги встречи, сообщил, что разговор был обстоятельным и результативным. Так, стороны пересмотрели план реструктуризации долгов региона перед Газпромом и подписали план по газификации области на 2019 год. По словам губернатора, долги область должна выплатить в течение 10 лет.

«Я не могу сказать, что это комфортный для нас график, но он реальный, – отметил Михаил Ведерников. – По окончании 5 месяцев 2019 года мы идем без долгов. Это важно, потому что позволяет нам двигаться обозначенными темпами по газификации региона. Кроме того, мы можем рассчитывать на участие компании в решении социальных задач на территории Псковской области».

Губернатор подчеркнул, что Газпром – это стратегический партнер, при участии которого в 2017 году в Псковской области реконструировали 8 пришкольных стадионов по программе «Газпром-детям», а в 2018 году закончен и введен в эксплуатацию Ледовый дворец с бассейном в Великих Луках.

Михаил Ведерников сообщил, что договорился с Алексеем Миллером о том, что область подготовит проектно-сметную документацию, а Газпром сделают современное освещение в великолукском Ледовом дворце. «Чтобы и ночью этот дворец выглядел достойно и радовал глаз жителей и гостей Великих Лук», – пояснил губернатор. По его словам, если регион будет выполнять все взятые на себя обязательства, то в 2020 году компания поможет реконструировать еще несколько пришкольных стадионов, а в дальнейшем откроется возможность для строительства культурно-оздоровительных комплексов.

В пресс-службе администрации региона добавили, что уровень газификации Псковской области в настоящее время составляет более 53%.

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