Назначен новый вице-губернатор Псковской области по ЖКХ, строительству и транспорту

11:32, 11 июня 2019, ПАИ

Новым заместителем губернатора Псковской области стал Василий Осипов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона. Он будет курировать сферы ЖКХ, строительства, дорожного хозяйства и транспорта.

Документ о назначении подписал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. 11 июня он провел рабочую встречу с новым заместителем. «У вас достаточно внушительный послужной список, безусловно, вы являетесь профессионалом в этой сфере. Знаю вас еще по работе в городе Выборге и надеюсь, что ваша активность будет в полной мере реализована на новом месте», — обратился глава региона к Василию Осипову.

Тот, в свою очередь, выразил благодарность Михаилу Ведерникова за оказанное доверие. «Надеюсь, что имеющиеся опыт и знания позволят принести пользу региону и обеспечить дальнейшее движение вперед», — заявил вице-губернатор.

Михаил Ведерников заметил, что Псковская область принимает активное участие во всех программах Минстроя и Фонда содействия реформированию ЖКХ. В связи с этим он поручил Василию Осипову не сбавлять темпов работы и искать новые возможности для получения федеральной поддержки, необходимой для решения насущных задач.

Василий Осипов родился 16 декабря 1963 года в городе Ермак Павлодарской области. В 1988 году он окончил Институт авиационного приборостроения по специальности «радиоинженер». 6 лет работал в МВД России, прошел путь от оперуполномоченного до начальника уголовного розыска Выборга.

С ноября 2000 года — председатель комитета по управлению ЖКХ администрации Выборгского района Ленинградской области, с марта 2002 года — директор местной Службы заказчика по ЖКХ. В январе 2006 года стал главой администрации Выборга, в 2010 году — заместителем главы администрации Кировского района. В сентября 2011 года занял пост заместителя председателя жилищного комитета Санкт-Петербурга, с ноября 2012 по ноябрь 2014 года был директором подведомственного комитету Центра комплексного благоустройства. С сентября 2015 года являлся первым заместителем председателя жилищного комитета Санкт-Петербурга, а с конца марта 2019 года исполнял обязанности его председателя.

Женат. Воспитывает трех детей.