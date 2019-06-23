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Общество

Волонтёры Псковского колледжа искусств начали свою работу по программе Ганзы

Волонтерский отряд Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова начал свою работу по программе 39-х Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в колледже искусств.

В рамках работы волонтёрский отряд Псковского колледжа искусств должен будет помочь в организации участникам Детского сводного хора России, который примет участие в торжественной церемонии открытия Ганзейских дней в Пскове. Волонтёры Псковского колледжа искусств уже встретили прибывших 20 июня участников хора. В Псков в составе Детского хора России прибыли порядка 500 ребят из 58 регионов страны.

39-е Международные Ганзейские дни пройдут в Пскове с 27 по 30 июня. В первый день Ганзы в Псковском кремле с 15:30 до 17:00 состоится Международный хоровой праздник, в рамках которого запланировано выступление Детского хора России, зарубежного сводного детского хора, Российского национального молодежного симфонического оркестра.

Ознакомиться с подробной программой Ганзейских дней в Пскове можно ЗДЕСЬ.

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