В Псков прибыла первая группа Детского хора России для участия в церемонии открытия Ганзейских дней

09:10, 20 июня 2019, ПАИ

20 июня в Псков прибыла первая группа Детского хора России для участия в торжественной церемонии открытия 39-х Международных Ганзейских дней, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Детей и сопровождающих на железнодорожном вокзале Пскова встречал военный оркестр и официальные лица.

Председатель комитета по культуре Псковской области Жанна Малышева поприветствовала гостей на Псковской земле. «Мы очень рады, что у нас есть возможность реализовать этот проект на нашей земле», - сказала она и напомнила, что Псковская область является родиной хорового фестиваля. В мае 1911 года здесь прошел первый в России певческий праздник, а в мае 2011 года традиция была восстановлена.

Жанна Малышева выразила надежду, что Псков станет столицей хорового пения. Она пожелала прибывшим комфортного пребывания в регионе и творческих успехов.

39-е Международные Ганзейские дни пройдут в Пскове с 27 по 30 июня. В первый день Ганзы в Псковском кремле с 15:30 до 17:00 состоится Международный хоровой праздник, в рамках которого запланировано выступление Детского хора России, зарубежного сводного детского хора, Российского национального молодежного симфонического оркестра.

В составе Детского хора России – порядка 500 ребят из 58 регионов страны.

В августе 2019 года инициатива по развитию детского хорового пения нашла поддержку у министра просвещения РФ Ольги Васильевой, одобрил идею тогда еще врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников и митрополит Псковский и Порховский Тихон.

Подробную программу Ганзейских дней можно найти ЗДЕСЬ.