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Фильм ГТРК «Псков» «НеЗависимость» стал победителем в одной из номинаций фестиваля «Щит России-2019»
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Общество

Фильм ГТРК «Псков» «НеЗависимость» стал победителем в одной из номинаций фестиваля «Щит России-2019»

В Перми завершился XXII фестиваль военно-патриотических телевизионных и радиопрограмм «Щит России-2019». ГТРК «Псков» стала обладателем диплома победителя в номинации «За освещение темы, посвященной деятельности правоохранительных органов, включая темы по противодействию идеологии терроризма и экстремизма» за телевизионный фильм «НеЗависимость», сообщили Псковскому агентству информации в Пермской городской Думе.

Приз псковским корреспондентам вручил первый заместитель председателя Думы Дмитрий Малютин. Диплом лауреата фестиваля в этой же номинации достался отделу информации и общественных связей ГУ МВД России по Пермскому краю — за серию информационных сюжетов. Также награды получили и другие радиопрограммы и телепрограммы, информационные и специальные репортажи, сюжеты, видеофильмы, аудио-, видеоролики социальная реклама, музыкальные программы и клипы.

По информации оргкомитета фестиваля, в 2019 году на конкурс поступили 246 телевизионных и 80 радиоработ со всей России. Работы были заявлены в семи номинациях. Учредителями фестиваля является всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК).

Работа ГТРК «Псков» «Независимость» - фильм антинаркотической направленности. В фильме наглядно показывается, как меняется жизнь человека, который однажды совершил ошибку и связал свою жизнь с наркотиками.

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