Новую дивизию ВДВ создадут в России

10:53, 26 июня 2019, ПАИ

По плану развития воздушно-десантных войск России предусматривается воссоздать 104-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию. Она станет пятой дивизией ВДВ в России, сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Госдумы по обороне, экс-командующего ВДВ Владимира Шаманова.

Пока рано говорить, когда произойдёт воссоздание дивизии, отметил Владимир Шаманов. Однако, по его словам, принципиальное решение по данному вопросу уже принято. Три полка 104-й дивизии будут дислоцироваться в трёх городах: Пензе, Оренбурге и Ульяновске.

На данный момент в состав ВДВ России входят четыре дивизии и пять бригад, не считая частей обеспечения и учебных частей. Одна из них дислоцируется в Пскове.