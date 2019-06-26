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Общество

Новую дивизию ВДВ создадут в России

По плану развития воздушно-десантных войск России предусматривается воссоздать 104-ю гвардейскую десантно-штурмовую дивизию. Она станет пятой дивизией ВДВ в России, сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Госдумы по обороне, экс-командующего ВДВ Владимира Шаманова.

Пока рано говорить, когда произойдёт воссоздание дивизии, отметил Владимир Шаманов. Однако, по его словам, принципиальное решение по данному вопросу уже принято. Три полка 104-й дивизии будут дислоцироваться в трёх городах: Пензе, Оренбурге и Ульяновске.

На данный момент в состав ВДВ России входят четыре дивизии и пять бригад, не считая частей обеспечения и учебных частей. Одна из них дислоцируется в Пскове.

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