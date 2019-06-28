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Культура

Две площадки международного фестиваля реконструкторов открылись в Пскове

28 июня в Пскове в рамках Ганзейских дней открылись две площадки международного фестиваля реконструкторов «Псковская Ганза», сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Одна из площадок появилась на месте слияния рек Великой и Псковы у стен Кремля, вторая - у пешеходного моста на реке Пскове, напротив Финского парка.

На набережной Псковы гости Ганзейских дней имеют возможность приобрести по демократичным ценам покровский пряник, пчелиный воск, травы, хлебный квас и натуральный мед.

Псковская мастерская «Древоделий» предлагает исторические настольные игры, можно услышать интересные рассказы об играх эпохи шумеров (которой более 5 тысяч лет - «Королевская игра - Ур»), древней Индии, Египта, а также Руси и Скандинавии VIII-XI веков.

«Мастерская Партизана и Алены» из Великого Новгорода предлагает пряжки, фибулы, перстни и браслеты Древней Руси - копии археологических находок, а также уникальные украшения в стиле «стимпанка».

Можно купить изделия из кожи из Великого Новгорода, а также фигурки древних воинов от мастера Владислава Мусто (Санкт-Петербург).

У берега реки раскинулась выставка брони древнерусских воинов и поместных дворян, рейтаров.

Средневековый центр впечатлений из Эстонии «Городище Вастселийна» предлагает гостям продегустировать старинную кашу из чечевицы, вина по средневековым рецептам, в состав которых входят мед, имбирь, белый перец, корица, гвоздика, лавровый лист, перец и сахар. А также можно совершить VR-путешествие в их центр и виртуально пострелять из лука.

Организованы фотозоны.

В 15:00 пройдет сражение по 4-5 ходов на ристалище вблизи моста через Пскову в Финском парке.

Сейчас в лагере около 20 клубов исторической реконструкции (порядка 150 человек). Ожидается, что завтра их количество возрастет вдвое.

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