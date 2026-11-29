Дни литературного краеведения пройдут в Великих Луках

11:38, 29 ноября 2026, ПАИ

В Великих Луках с 2 по 9 декабря пройдут Дни литературного краеведения. Мероприятие приурочено к 100‑летию со дня рождения поэта, члена Союза писателей России, фронтовика, художника и педагога Николая Иванова. Об этом ПАИ сообщили в комитете культуры администрации Великих Лук.

В течение недели в городских библиотеках будут работать две выставки. В библиотеке‑филиале №3 (улица Гражданская, 24) представят экспозицию «Фронтовик, поэт, педагог». В читальном зале Центральной городской библиотеки имени М. И. Семевского (улица Пионерская, 7) откроется выставка «Жизнь, как вспышка, коротка».

Ключевыми событиями программы станут мероприятия 8 декабря. В 11:00 в отделении дневного пребывания (улица Гражданская, 30/12) состоится литературная гостиная «С поэзией всю жизнь». В 13:30 в конференц‑зале ЦГБ имени М. И. Семевского пройдёт вечер‑портрет «Я хотел бы обнять весь мир…». Завершит день программа онлайн‑чтений «Ритмы жизни» – они начнутся в 16:00 в Городской детской библиотеке имени А. Гайдара (улица К. Либкнехта, 9/14).

Организаторы приглашают всех желающих присоединиться к празднованию и вспомнить творчество поэта, чьи строки о войне, родной земле и вере остаются актуальными и сегодня. Вход на все мероприятия свободный.