Порядка 100 кубометров мусора вывезли после первого дня Ганзы в Пскове

18:33, 28 июня 2019, ПАИ

В Пскове вывезли порядка 100 кубометров мусора после первого дня 39-х Международных Ганзейских Дней Нового времени. Об этом сообщил Псковскому агентству информации директор компании «Экопром» - регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области Сергей Пайст.

По словам главы «Экопрома», в Пскове для своевременного обеспечения вывоза отходов в Ганзейские дни задействованы дополнительно четыре единицы техники.

Перед подготовкой к Ганзейским дням в Пскове сити-менеджер Александр Братчиков отмечал, что для организации порядка и чистоты на улицах установят дополнительные контейнеры для отходов. Сейчас в Пскове установлены порядка 65 дополнительных контейнеров, около 200 урн со съёмными пакетами объемом по 100 литров каждый. Дополнительные контейнеры и урны установлены не только в границах праздничного пространства, но и на перехватывающих парковках, где гости оставляют свой транспорт. Мусор вывозится ночью с 00:00 до 04:00, так как только в это время на территорию городских улиц в центре города пускают специальный транспорт. В остальное время улицы являются пешеходными.

Ранее Сергей Пайст подчеркивал, что компания «Экопром» и привлекаемые подрядчики полностью готовы к работе в Ганзейские дни в Пскове.