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Общество

Сергей Пайст: Проблем с вывозом мусора в Пскове в Ганзейские дни быть не должно

Фото пресс-службы муниципалитета

Директор компании «Экопром» - регионального оператора по обращению с ТКО Сергей Пайст заявил о полной готовности компании и привлекаемых подрядчиков к работе Ганзейские дни Нового времени с 27 по 30 июня. В этот период в Пскове ждут большое количество гостей, по оценкам организаторов, на праздничные площадки ежедневно будут выходить от 15 до 20 тысяч человек.

«Проблем с вывозом мусора быть не должно. Сил и средств у нас достаточно», - цитирует Сергея Пайста корреспондент Псковского агентства информации. 

Фото пресс-службы муниципалитета

Тема поднималась на заседании оргкомитета 22 июня. Представитель компании уточнил, что дополнительные контейнеры и урны будут установлены не только в границах праздничного пространства, но и на перехватывающих парковках, где гости оставят свой транспорт. «Там будут установлены бункеры 6-10 кубов. Проблему переполнения будем решать оперативно,» - заявил он.

С 25 июня в Пскове в границах первого кольца праздничных пространств будет организован ежедневный усиленный режим работы для оперативного вывоза мусора. Основными отходами, по оценкам экспертов, станут пластиковые бутылки.

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