Александр Братчиков: В дни Ганзы будем работать с регоператором в ручном режиме

16:12, 22 июня 2019, ПАИ

В Ганзейские дни Нового времени в Пскове 27-30 июня для организации порядка и чистоты на улицах будут установлены дополнительные контейнеры для отходов. Об этом сообщил глава администрации города Александр Братчиков на заседании оргкомитета 22 июня, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Всего будет установлено 14 контейнеров, около 200 урн со съёмными пакетами объемом по 100 литров каждый. Руководитель УГХ администрации Пскова Николай Баринов сообщил, что каждые три часа из этих урн будут вынимать пакеты.

«Давайте так: если какие-то контейнеры по итогам первого дня буду переполнены, то мы попросим оставить дополнительные контейнеры», - заявил Александр Братчиков. Он уточнил, что вся работа с региональным оператором по вывозу ТКО - компанией «Экопром» будет проводиться в ручном режиме для удобства гостей и организации качественной уборки.

Николай Баринов добавил, что вывозить мусор и чистить биотуалеты планируется с 00:00 до 04:00 часов. Только в это время на территорию городских улиц в центре города пустят специальный транспорт.