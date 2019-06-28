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Культура

Фестиваль «Цвет белой стены» представит 50 сильнейших фотографов стран Европы

В Пскове в рамках Ганзейских дней Нового времени стартовал фестиваль фототворчества «Цвет белой стены». Этому мероприятию уже шесть лет, он ежегодно проводится летом на площадке у Двора Подзноева. По традиции фотографии сильнейших фотомастеров, отобранные строгим экспертным жюри, гости праздника могут увидеть на белой стене фасада в сопровождении музыки, передает корреспондент Псковского агентства информации. 
В 2019 году фестиваль проходит на протяжении двух дней - 28 и 29 июня. 

В первый день были показаны работы 28 мастеров из России, Германии, Франции, Польши, Эстонии, Латвии, Швеции и Нидерландов. Все это победители конкурса «Hansa artworks в Пскове: традиции и современность». В их числе есть и несколько псковских фотографов, например, Андрей Кокшаров и Катерина Кочкина. 

Программа фестиваля начинается в 22:00, в наступающей темноте гости могут увидеть снимки, послушать музыку. 29 июня продолжится знакомство с фотоработами. ​

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