Трагедия на рельсах: Что известно о столкновении локомотива с грузовиком в Себежском районе

13:43, 02 июля 2019, ПАИ

1 июля в Себежском районе Псковской области произошла трагедия, которая «прогремела» на всю Россию: на перегоне Себеж – Заваруйка в районе деревни Кузнецовка локомотив столкнулся с грузовым автомобилем. В результате – двое погибших и четверо пострадавших. Псковское агентство информации восстановило картину событий.

11:20

Трагедия произошла в первой половине дня. 57-летний мужчина проезжал 48-й километр автомобильной дороги Опочка – Дубровка – граница с Белоруссией на грузовой автомашине ДАФ 85CF340 (со смоленским регистрационным номером) с полуприцепом KOGELSN24. Именно на этом участке находится железнодорожный переезд. Водитель перевозил железобетонные изделия.

Эксперты позднее будут заверять, что сигнализация перед приближающимся рабочим поездом действовала исправно.

В этот момент к переезду приближался тепловоз – рельсовый автобус РА-1 №0012. Им управляли 43-летний машинист Михаил Юрков его помощник – 23-летний Андрей Демидов. Машинист увидел выезжающий на переезд грузовой автомобиль и немедленно применил экстренное торможение, но расстояние было слишком малым. Столкновение на путях произошло в 11:20. Машинист погиб на месте происшествия, помощник в тяжелом состоянии умер в больнице от полученных ран.

Как сообщили в ОАО «РЖД», локомотивная бригада до последнего предпринимала попытки предотвратить происшествие, несмотря на то, что по инструкции они могли покинуть кабину машиниста, оценивая расстояние как недостаточное для остановки поезда. «Благодаря профессионализму машиниста и его помощника удалось предотвратить более серьезные последствия дорожно-транспортного происшествия», – рассказали в РЖД,

В момент столкновения в тепловозе находились трое женщин: 48-летняя, 41-летняя и 26-летняя пассажирки – работники железной дороги. Они выжили. В УМВД России по Псковской области рассказали, что им госпитализация не потребовалась. После оказания медицинской помощи в больнице, их отправили домой.

На место происшествия были направлены следователи и полицейские, а также восстановительный поезд со станции Новосокольники.

Опасен ли переезд

Очевидцы отмечают, что железнодорожный переезд в районе деревни Кузнецовкой Себежского района позволяет видеть перегон с обеих сторон. В частности, об этом рассказала Ирина Дроздецкая «ВКонтакте».

«Ребята, там на переезде в Кузнецовке прямая видимость перегона с обеих сторон. И <…> если повертеть головушкой своей разумной, то поезд не заметить невозможно. <…> Приборы ошибаются, а жизнь у нас одна. Водитель фуры, похоже, про «притормозить и оценить» забыл, да и про жизни тоже. Я видела все происшедшее минут после 5-ти. И один только вопрос: «Водитель фуры, ну как же так?!», – пишет она.

Станислав Малецкий соглашается с девушкой: «Если остановиться перед переездом, всё видно».

Что с водителем грузовика

Водитель автомашины ДАФ в результате ДТП получил незначительные травмы. С ним работает следственная группа МО МВД России «Себежский» в рамках возбужденного уголовного дела по части 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Максимальное наказание – 7 лет тюрьмы.

По сведениям УМВД России по Псковской области, водитель допрошен в качестве подозреваемого и его задержали в рамках статьи 91 УПК РФ на двое суток, он находится в местном изоляторе временного содержания. Следователи намерены выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. То есть, по решению суда водитель может на время расследования уголовного дела находится в СИЗО.

Известно, что уже назначены судебно-медицинские экспертизы. Пока нет информации, назначена ли судебная автотехническая экспертиза, которая даст ответы на главные вопросы, какие правила дорожного движения нарушили участники и имели ли они возможность предотвратить ДТП.

Что известно о погибших

ОАО «Российские железные дороги» рассказало о погибших машинисте и его помощнике. Михаил Михайлович Юрков родился в 1976 году. Трудовой путь на железнодорожном транспорте он начал в 1997 году. С 2012 года – в должности машиниста тепловоза 1 класса моторвагонного депо Санкт-Петербург-Финляндский Октябрьской дирекции моторвагонного подвижного состава – филиала ОАО «РЖД». У него остались трое детей.

Андрей Иванович Демидов родился в 1996 году. На железной дороге работает с 2015 года. Спустя три года стал помощником машиниста тепловоза моторвагонного депо Санкт-Петербург-Финляндский Октябрьской дирекции моторвагонного подвижного состава – филиала ОАО «РЖД».

Пользователи социальной сети «ВКонтакте» пишут о том, что Михаил Юрков проживал в Новосокольниках, а Андрей Демидов – в Великих Луках.

ОАО «РЖД» принесло глубокие соболезнования родным и близким погибших. Компания окажет необходимую помощь их семьям.

К соболезнованиям присоединились работники железной дороги со всей России: Москва, Санкт-Петербург, Себеж, Кемь, Находка, Ростов-на-Дону, Курган и другие. Коллеги желают семьям погибших сил пережить это горе, многие считают машиниста и его помощника – профессионалами, а их поступок – подвигом.

«Такой поступок машинистов можно назвать подвигом: не побежали из кабины, а до последнего добивались остановки поезда», – пишет Артем Сорокин. Константин Климцов подчеркнул, что это поступок настоящих железнодорожников и мужчин.

Не первый раз

За последние годы это не первый случай столкновения поездов с автомобилями на железнодорожных переездах в Псковской области. В 2018 году 21 марта на железнодорожном переезде Скангали Пыталовского района столкнулись Audi 80 и грузовой состав. Обошлось без жертв.

3 июня 2016 года легковой автомобиль столкнулся с товарным поездом на переезде в Псковском районе. Пострадали водитель, который не имел права на управление транспортным средством, его супруга и 14-летняя дочь.

17 октября 2009 года на охраняемом переезде под Псковом при исправно действующей сигнализации водитель Audi на большой скорости врезался в стоящий у закрытого шлагбаума автобус «Икарус». От сильного удара автобус протаранил стоящий впереди автомобиль Hyundai Sonata: машину вынесло на железнодорожный переезд, где она столкнулась с проходящим маневровым локомотивом. Пострадал водитель Audi.