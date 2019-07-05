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Основная зрительская зона на ралли «900 озёр» расположится у опочецкой деревни Рясино
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Основная зрительская зона на ралли «900 озёр» расположится у опочецкой деревни Рясино

Основная зрительская зона на ралли «900 озёр» 6 июля расположится в Опочецком районе у деревни Рясино, а точнее на берегу озера. Об этом Псковскому агентству информации сообщил президент Федерации автоспорта Псковской области Олег Мыслевич.

Рясино попадает в маршрут сразу двух скоростных участков: четвёртого и шестого. Для гражданских автомобилей этот отрезок дороги будет закрыт с 14:10 до 16:30 и с 16:45 до 19:00.

«На втором спецучастке интересная точка в деревне Сосновка, на 4-м и 6-м СУ есть хороший поворот в деревне Норкино», - добавил Олег Мыслевич.

Также он пригласил болельщиков 5 июля на центральную площадь Опочки, где с 18:00 пройдут церемония открытия соревнований и слалом «Кубок главы Опочецкого района».

Организатор ралли призвал зрителей соблюдать правила безопасности на трассе, следить за детьми, а также выполнять требования комиссаров по безопасности.

Заявки на участие в ралли «900 озёр» подали более 50 экипажей из Москвы, Санкт-Петербурга, Комсомольска-на-Амуре, Ярославля, Тулы, Смоленска, Перми, Екатеринбурга, Минска (Белоруссия), из Пскова и Великих Лук. Им предстоит проехать около 260 километров по дорогам Опочецкого и Красногородского районов, из которых порядка 82 километров – протяжённость скоростных участков.

Гонка пройдёт 6 июля. Первый экипаж отправится на трассу в 10:00 из Опочки. Финиш намечен на 18:15, в 21:00 состоится церемония награждения.

Ралли «900 озер» носит статус IX этапа Кубка России, I этапа Кубка Белоруссии по ралли-спринту, III этапа Чемпионата Псковской области по ралли «Трофей Александра Невского» и V этап моносерии LADA Rally Cup.

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