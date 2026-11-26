Великолукский лучник Силаев занял четвёртое место по итогам квалификации на Кубке России

17:49, 26 ноября 2026, ПАИ

Великолукский лучник Илья Силаев занял четвёртое место по итогам квалификации на Кубке России по стрельбе из лука, который проходит в Великих Луках. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Илья Силаев участвует в турнире по стрельбе из блочного лука, где за победу борются 109 спортсменов. Он заработал 591 балл по итогам двух кругов, всего на два очка уступив победителю квалификации Антону Булаеву из Челябинской области. Благодаря такому результату Илья Силаев вышел в плей-офф соревнований вместе с ещё одним великолучанином Сергеем Кузнецовым, который занял 25-е место. Двух баллов не хватило Владимиру Фазанову, чтобы пройти в основную сетку. Он стал 36-м.

В спарринге 1/16 финала Илья Силаев встретится с Савелием Ашукиным из Москвы. Сергей Кузнецов поспорит за выход в 1/8 финала с Виктором Калашниковым из Ямало-Ненецкого автономного округа.

В командном зачёте сборная Псковской области в составе Ильи Силаева, Сергея Кузнецова и Владимира Фазанова заняла четвёртое место квалификации. За выход в четвертьфинал великолучане сразятся с командой Якутии.