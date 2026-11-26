Псковичка завоевала золото первенства мира по грепплингу

17:54, 26 ноября 2026, ПАИ

Псковская спортсменка Анастасия Ребезова завоевала золотую медаль первенства мира по грепплингу, проводящегося Всемирной федерацией спортивной борьбы (UWW). Соревнования прошли в Баку. Об этом сообщается в группе «Джиу-джитсу, грепплинг Псков» в соцсети «ВКонтакте».

В ходе соревнований Ребезова одержала победу над представительницами Польши и Украины и стала победительницей мирового первенства.

Тренирует псковскую медалистку Фёдор Шумейко.