Псковичка завоевала золото первенства мира по грепплингу
Псковская спортсменка Анастасия Ребезова завоевала золотую медаль первенства мира по грепплингу, проводящегося Всемирной федерацией спортивной борьбы (UWW). Соревнования прошли в Баку. Об этом сообщается в группе «Джиу-джитсу, грепплинг Псков» в соцсети «ВКонтакте».
В ходе соревнований Ребезова одержала победу над представительницами Польши и Украины и стала победительницей мирового первенства.
Тренирует псковскую медалистку Фёдор Шумейко.
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