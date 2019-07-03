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Политика

7 кандидатов поборются за кресло депутата в Псковском областном Собрании

Завершилось выдвижение кандидатов в депутаты на дополнительных выборах депутата Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 2, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Избирательной комиссии области

На вакантный мандат депутата регионального парламента претендуют:

- Артем Васильев, 1991 года рождения, образование - высшее, помощник депутата Госдумы Антона Морозова (ЛДРП), проживает в Пскове. Выдвинут партией ЛДПР;

- Артур Гайдук, 1965 года рождения, образование - высшее, место работы - Псковская станция скорой медицинской помощи, врач скорой медицинской помощи, депутат городской Думы шестого созыва, место жительства - Псков. Выдвинут партией «Яблоко»;

- Андрей Гарусов, 1985 года рождения, образование - высшее, основное место работы – генеральный директор ООО ГК «Профит», место жительства - Псков. Самовыдвиженец;

- Елена Луцай, 1974 года рождения, образование - высшее, работает в ФГБОУ «Псковский государственный университет», старший преподаватель кафедры физики, место жительства - Псков. Самовыдвиженец;

- Игорь Максимов, 1961 года рождения, образование - высшее, место работы - ООО «Сибирская генерирующая компания», советник генерального директора, проживает в Пскове. Выдвинут партией «Единая Россия»;

- Павел Николаев, 1974 года рождения, образование - высшее, место работы ООО «Подкова», директор, проживает в Пскове. Выдвинут партией «Справедливая Россия»;

- Александр Ножка, 1960 года рождения, образование - высшее, место работы- ЗАО «Агрофирма «Победа», главный агроном, проживает в Пскове. Выдвинут партией КПРФ.

Выдвинувшиеся кандидаты должны предоставить до 7 июля в окружную избирательную комиссию №2, полномочия которой возложены на территориальную избирательную комиссию города Пскова, документы на регистрацию.  

Дополнительные выборы депутата Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу №2 состоятся в Единый день голосования 8 сентября.

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