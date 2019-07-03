Александр Котов: Наша задача - смотреть на два шага вперед

14:10, 04 июля 2019, ПАИ

Депутаты регионального парламента готовятся уйти на парламентские каникулы до осени, проведя в июле последнюю в этом сезоне сессию. Зато все ближе очередные выборы глав районов и довыборы в заксобрание, которые состоятся 8 сентября. О промежуточных итогах работы регионального парламента и о стартующей избирательной кампании мы поговорили с председателем областного Собрания, секретарем регионального отделения «Единой России» Александром Котовым.

«Мы всегда серьезно подходили к своим контрольным полномочиям»

- Александр Алексеевич, какие ключевые законопроекты приняли депутаты в этом году, на ваш взгляд?

- В январе мы внесли изменения в бюджет, увеличив доходную часть более чем на миллиард рублей. Причем это не только средства федерального бюджета, которые поступили в виде субсидий, но и дополнительные поступления собственных налоговых доходов: почти 260 миллионов рублей — это налог на прибыль и транспортный налог.

Конечно же, привлечение федеральных средств — это активная работа губернатора Михаила Ведерникова с правительством РФ и министерствами, она приносит свои результаты. Также как и участие области в госпрограммах, а теперь еще и национальных проектах.

Помимо этого мы корректировали наше областное законодательство: в частности, нами был расширен список льготников по уплате взносов на капремонт. Такое право получили проживающие в составе семьи граждане, достигшие возраста 70 и более лет, и неработающие инвалиды 1-й и 2-й групп.

По инициативе жителей поселка Идрица Себежского района был принят областной закон о праздновании Дня водружения знамени Идрицкой дивизии на здании Рейхстага. Теперь этот праздник официально закреплен в областном законодательстве, в этом году он уже состоялся. Это дата, которая заслуживает того, чтобы она отмечалась ежегодно.

Мы приняли закон области, который позволяет воспользоваться мерами социальной поддержки отдельным категориям граждан, в том числе многодетным семьям, при оплате услуг по вывозу мусора. Это стало результатом рассмотрения вопроса в рамках парламентского часа: мы предложение высказали, губернатор поддержал.

В мае депутаты заслушивали отчет главы региона о работе. Предварительно у членов партийных фракций, представленных в Собрании, была возможность подготовить вопросы и направить их губернатору, чтобы они были учтены при подготовке отчета. Кроме того, перед сессией Михаил Ведерников встретился с фракциями: можно было вживую пообщаться, поговорить о проблемах, которые волнуют избирателей. Конечно, все проблемы сразу решить невозможно. Но, тем не менее, часть из них уже нашла решение, к части мы еще будем возвращаться.

- Как вы оцениваете «парламентский час» как форму работы с региональной исполнительной властью?

- Это один из инструментов депутатского контроля. Мы стараемся выносить на обсуждение наиболее актуальные вопросы нашей региональной повестки. Например, проблему транспортного обслуживания населения области, вопрос проведения так называемой мусорной реформы, ситуацию, связанную с инвестиционным проектом компании «Титан-Полимер».

Мы не просто принимаем информацию к сведению, но принимаем постановления. В них учитываются все вопросы, предложения депутатов, возникающие в ходе «парламентского часа». В постановлении указываются конкретные сроки решения проблем, что должно мотивировать органы исполнительной власти.

Один из последних «часов» был посвящен работе регионального оператора, так называемой «мусорной» реформе. Вопрос по ней, безусловно, с повестки не снят, и через некоторое время мы вернемся к его рассмотрению. Посмотрим, что за это время изменится и как будут выполняться рекомендации, отраженные в нашем постановлении.

Что касается «Титан-Полимера», то мы договорились, что губернатор, администрация и депутаты будут внимательно следить за реализацией этого проекта. Сейчас мы ожидаем результат государственной экологической экспертизы, где будет дана оценка воздействию на окружающую среду и на соответствие требованиям природоохранного законодательства. Строительство этого завода будет возможно только в том случае, если заключение экспертизы будет положительным. Кроме того, мы намерены контролировать реализацию проекта, чтобы при строительстве неукоснительно соблюдались требования, прописанные в проектной документации.

- Есть ощущение, что депутаты стали жестче выступать в рамках «парламентского часа». Это так?

- Последние темы, которые выносились на обсуждение, были очень острыми. Поэтому со стороны могло показаться, что обсуждение было более эмоциональным, вопросы звучали более остро и в целом отношение к исполнительной власти стало более требовательным. Но, на мой взгляд, мы всегда серьезно подходили к своим контрольным полномочиям.

Те постановления, которые мы принимаем, это эффективный механизм контроля. Думаю, что в случае, если сформулированные депутатами рекомендации не будут выполняться, губернатор на это будет реагировать самым жестким образом: вплоть до наказания ответственных чиновников.

«Законодательная власть представляет интересы избирателей»

- Псковские парламентарии недавно вернулись к практике выездных мероприятий. Зачем?

- Действительно, недавно мы посетили особую экономическую зону «Моглино», предприятия «Полипласт» и «Псковагроинвест». Мы делаем это для того, чтобы посмотреть, как работают наши промышленные и сельскохозяйственные предприятия и понять для себя, есть ли необходимость вносить изменения в областное законодательство или, может быть, выступать с инициативой на федеральном уровне, чтобы оказать помощь и поддержку тем, кто сегодня в непростых экономических условиях старается развивать свое производство.

- Стало известно, что делегация областного Собрания не смогла попасть на предприятие «Сибирский гостинец», расположенное на территории ОЭЗ «Моглино». С чем это было связано?

- К сожалению, нам не показали это производство, сославшись на то, что там проходят пусконаладочные работы. Но в режиме пусконаладочных работ оно существует уже больше года. Возникает вопрос, почему они так долго длятся, хотя по внешним признакам можно сделать вывод, что предприятие работает.

Такое неконструктивное отношение этого резидента «Моглино» к депутатам неприемлемо. Это заставляет нас внимательнее смотреть на то, что там происходит. Мы обязательно зададим вопрос, когда же все-таки производство будет надлежащим образом оформлено, и когда можно будет прийти и посмотреть на то, как там производится продукция. Мы обязательно это сделаем.

- К кому может быть адресован данный вопрос?

- У резидента, который зарегистрирован на территории особой экономической зоны, есть определенные права, но есть и обязанности. Мы посмотрим инвестиционное соглашение и проверим, как эти обязанности резидент выполняет.

Законодательная власть представляет интересы избирателей. Мы же не просто ради любопытства хотим посмотреть. Мы хотим знать, сколько там рабочих мест, какие технологии применяются, как производство влияет на окружающую среду.

«Мы не можем работать на популистских решениях»

- Принято считать, что муниципальные выборы — это «репетиция» перед более крупными региональными кампаниями. Областному отделению «ЕР» такая репетиция нужна, или же выборные технологии в нашем регионе партией уже отработаны и отлажены?

- Каждая избирательная кампания — это приобретение опыта. Ситуация меняется, меняются вызовы. В каждом регионе есть свои особенности, и они не могут не накладывать отпечаток на предпочтения избирателей.

Конечно, мы стараемся максимально привлечь внимание к партии и кандидатам от «Единой России», показать, что мы готовы работать на благо избирателей. И понимаем, что целый ряд непопулярных решений, которые принимает парламентское большинство и в Государственной Думе, и в Совете Федерации, и у нас, в региональном Собрании, не может не отражаться на выборах. Такая участь у нас: мы ведь серьезная, ответственная политическая сила. Мы не можем работать на популистских решениях. Наша задача - смотреть на шаг, на два шага вперед. Ведь то, что сегодня кажется непопулярным, завтра сработает на развитие экономики, пополнение бюджета, и в конечном итоге отразится на благосостоянии граждан.

Люди не хотят реформ. Любая из них отражается потом в форме протестного голосования и критики власти. Но это естественный политический процесс. Другое дело — можем ли мы объяснить доходчиво и понятно эти непопулярные политические решения, чтобы люди поверили, что мы работаем на их благо. В этом и особенность нынешней избирательной кампании.

- Как прошло предварительное внутрипартийное голосование?

- Оппоненты, которые, кстати, приходят на наши дебаты, говорят, что на предварительном голосовании «Единой России» все заранее предопределено. Я отвечаю так: предпочтения всегда есть по объективным причинам. Какие-то участники имеют больший авторитет среди избирателей, больше проявили себя. Поэтому фавориты есть не только на выборах, но и в рамках проведения предварительного голосования.

Но хочу еще раз повторить: это голосование абсолютно открыто, мы приглашаем СМИ, каждый участник предварительного голосования может отправить своего представителя на счетный участок. Если какие-то нарушения будут зафиксированы, то результаты будут признаны недействительными и будет назначено новое голосование, либо тот участник, который допустит нарушения, будет снят.

Мы это уже продемонстрировали, когда в Псковском районе проводилось предварительное голосование по выдвижению кандидата на пост главы муниципалитета и был зафиксирован подкуп избирателей. Я думаю, что это хороший урок и для регионального отделения партии, и для всех, кто будет участвовать в следующем предварительном голосовании.

- Трудно ли было найти достаточное количество кандидатов для участия в предстоящей кампании?

- Кадровая проблема всегда стояла очень остро, а сейчас, на мой взгляд, дополнительно усугубляется. Это видно и по предварительному голосованию: конкуренция была не такой острой. Дело в том, что сегодня практически нет кадрового резерва, хотя мы и стараемся искать людей, давать им возможность проявить себя. Очень сложно и «Единой России», как самой большой политической партии, и нашим оппонентам.

Дело в том, что последние 10-15 лет формируется негативное отношение к чиновничеству как таковому. Это звучит из телевизора, во всех СМИ и в социальных сетях: все чиновники плохие, все они воры и мошенники. То же самое касается и депутатов. Внушается, что все идут туда ради каких-то преференций. И люди, которые потенциально могли бы попробовать себя на политической арене, не могут не обращать на это внимание. У них складывается впечатление, что это не престижно, не почетно, не приносит уважения, а ко всему прочему ты должен демонстрировать свои доходы и недвижимость.

- В довыборах в областное Собрание по одномандатному округу № 2 от «Единой России» будет участвовать Игорь Максимов. Ранее он занимал в Псковской области должности главы района, первого вице-губернатора, директора псковских теплосетей и горводоканала, но последние несколько лет работал в других регионах. Какие у него мотивы для участия в псковских выборах?

- До конца работы нынешнего созыва осталось чуть больше двух лет, но если Игорь Иванович выиграет довыборы и почувствует, что у него получается на депутатской работе, что он приносит пользу избирателям, то он сможет претендовать на то, чтобы в очередном созыве в этом же округе участвовать в избирательной кампании.

- Он планирует вернуться в Псков?

- Конечно, если он изберется депутатом, то будет постоянно здесь проживать и работать в своем избирательном округе.

«Мы работаем совместно и этого не скрываем»

- В большинстве районов, где в сентябре пройдут выборы, действующие главы не принимали участие в праймериз. Почему?

- Мы проводили социологические опросы, общались с лидерами общественного мнения, оценивали уровень поддержки действующих глав. По итогам этой работы проводились консультации, в которых принимали участие и сами главы, и губернатор, и региональное отделение партии. Мы работаем совместно и этого не скрываем, наоборот, публично говорим, потому что губернатор у нас избран от партии «Единая Россия» и кому как не ему работать с главами районов.

В некоторых случаях сами главы решили не принимать участие в кампании. У кого-то из них уже два срока на посту — это 10 лет, достаточно большой период времени, а люди хотят перемен. И даже если у них нет претензий к главе, все равно возникает эффект усталости: они хотят чего-то нового.

- В политике есть такое понятие, как «хромая утка»: это глава исполнительной власти, который дорабатывает последний срок и уже не будет баллотироваться. Нет ли угрозы, что такие главы станут относиться к работе спустя рукава?

- Конечно, мы за этим следим. Ни в коем случае нельзя допускать такой ситуации, когда глава скажет: «Ну, раз я не буду участвовать в выборах, то и бог с ним, пусть как катится, так и катится». Но тут важную роль играет не столько партийный контроль и контроль исполнительной власти, сколько отношение самих глав к работе. Они же все люди добросовестные, чувствуют ответственность. Поэтому ни в одном из районов, где действующие главы не будут баллотироваться, таких проблем нет.

- Нет вариантов, что эти главы выдвинутся от других партий?

- Таких опасений нет: еще раз повторюсь, все они люди ответственные. Это же серьезный шаг: будучи членом или сторонником партии, от которой ты участвовал на выборах в прошлый раз, порвать с ней и пойти от другой политической силы или самовыдвиженцем. Среди наших глав таких нет.