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Политика

Заключительная в этом парламентском сезоне сессия Псковского областного Собрания пройдёт сегодня

Заключительная в этом парламентском сезоне сессия Псковского областного Собрания депутатов состоится сегодня, 10 июля. Она начнётся в 11:00.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

В проект повестки дня 46-й сессии вошло 27 вопросов. Депутаты рассмотрят пакет документов, внесённых в Собрание губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. В их числе – проект закона «О региональных памятных датах и региональных праздничных днях в Псковской области». В законопроекте отражены как ранее установленные, так и новые дни памяти и праздники, нацеленные на сохранение исторической памяти.

Часть законопроектов, представленных главой региона, предполагает внесение изменений в действующие региональные законы. Документы касаются пожарной безопасности, бесплатной юридической помощи, образования, муниципальной службы и других сфер.

Кроме того, депутатам предстоит назначить уполномоченных по правам человека и ребёнка в Псковской области, заслушать отчёты об исполнении областного бюджета и бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования, а также оценить ход реализации и эффективность государственных программ в 2024 году.

Начнётся сессия с парламентского часа на тему реорганизации районных больниц. С докладом на тему выступит руководитель министерства здравоохранения Псковской области Марина Гаращенко.

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Заключительная в этом парламентском сезоне сессия Псковского областного Собрания пройдёт сегодня

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