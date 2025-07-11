Псковские депутаты поддержали идею повысить штрафы за навязывание платных услуг

15:38, 10 июля 2025, ПАИ

Псковское областное Собрание депутатов направит в Госдуму РФ положительный отзыв на законопроект, ужесточающий административные наказания за навязывание потребителям платных товаров и услуг, сообщили ПАИ в пресс-службе Собрания.

Решение принято на июльской сессии. Законопроект, инициированный депутатами Госдумы, предусматривает увеличение штрафов за навязывание платных услуг. Для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей штраф составит от 100 до 300 тысяч рублей (сейчас – от двух до четырёх тысяч рублей), для юридических лиц – от 300 тысяч до 1 млн рублей. Авторы считают, что действующие санкции недостаточны, а их увеличение станет сдерживающим фактором.

Поправки связаны с федеральным законом, вступающим в силу с 1 сентября этого года. Он запрещает навязывание дополнительных товаров или услуг за плату до заключения основного договора. Потребитель может отказаться от оплаты таких товаров или услуг, а в случае их оплаты – потребовать возврата средств.