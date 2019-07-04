В Пушкинских Горах сбили велосипедиста

12:14, 05 июля 2019, ПАИ

В Пушкинских Горах произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал велосипедист. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

ДТП зафиксировано 3 июля в 10:05 у дома №25 по улице Новоржевской. 42-летняя женщина за рулем автомобиля Renault Logan на перекрестке неравнозначных дорог не уступила дорогу транспорту, приближающемуся по главной автодороге и совершила наезд на 70-летнего велосипедиста. В результате ДТП велосипедист получил травмы.

Ещё одна дорожная авария в этот день произошла в Пскове в 23:40 у дома №6 на улице 128 Стрелковой Дивизии. 43-летний водитель, управляя автомобилем Chevrolet Klau, на нерегулируемом перекрестке при движении по второстепенной дороге не уступил машине Renault-SR, которой управлял 54-летний мужчина. Водитель Renault-SR двигался по главной дороге. Произошло столкновение. В результате ДТП пострадала пассажир Renault-SR — 52-летняя женщина.