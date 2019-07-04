0
17:01
В УМВД прокомментировали опасения матери погибшей в Пскове в ДТП с мотоциклом девочки
15:10
Гуманитарную помощь пострадавшим от наводнения в Иркутской области доставят бесплатно
14:04
Овцы на улицах удивили жителей Великих Лук
12:47
«Ты живой и здоровый, а ребёнка нет»: Мать погибшей под колесами мотоцикла девочки в Пскове опасается ухода виновного от ответственности
10:17
Подозреваемый в ДТП на железнодорожном переезде в Себежском районе заключен под стражу
17:58
Пулю в шерсти домашнего кота нашел житель Псковской области
17:32
Более 2,6 тысяч человек пострадали от клещей в Псковской области с начала года
Еще новости
Происшествия

В Пушкинских Горах сбили велосипедиста

В Пушкинских Горах произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал велосипедист. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

ДТП зафиксировано 3 июля в 10:05 у дома №25 по улице Новоржевской. 42-летняя женщина за рулем автомобиля Renault Logan на перекрестке неравнозначных дорог не уступила дорогу транспорту, приближающемуся по главной автодороге и совершила наезд на 70-летнего велосипедиста. В результате ДТП велосипедист получил травмы.

Ещё одна дорожная авария в этот день произошла в Пскове в 23:40 у дома №6 на улице 128 Стрелковой Дивизии. 43-летний водитель, управляя автомобилем Chevrolet Klau, на нерегулируемом перекрестке при движении по второстепенной дороге не уступил машине Renault-SR, которой управлял 54-летний мужчина. Водитель Renault-SR двигался по главной дороге. Произошло столкновение. В результате ДТП пострадала пассажир Renault-SR — 52-летняя женщина.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В УМВД прокомментировали опасения матери погибшей в Пскове в ДТП с мотоциклом девочки
04 июля 2019
В УМВД прокомментировали опасения матери погибшей в Пскове в ДТП с мотоциклом девочки
Гуманитарную помощь пострадавшим от наводнения в Иркутской области доставят бесплатно
04 июля 2019
Гуманитарную помощь пострадавшим от наводнения в Иркутской области доставят бесплатно
Овцы на улицах удивили жителей Великих Лук
04 июля 2019
Овцы на улицах удивили жителей Великих Лук
«Ты живой и здоровый, а ребёнка нет»: Мать погибшей под колесами мотоцикла девочки в Пскове опасается ухода виновного от ответственности
04 июля 2019
«Ты живой и здоровый, а ребёнка нет»: Мать погибшей под колесами мотоцикла девочки в Пскове опасается ухода виновного от ответственности
Подозреваемый в ДТП на железнодорожном переезде в Себежском районе заключен под стражу
04 июля 2019
Подозреваемый в ДТП на железнодорожном переезде в Себежском районе заключен под стражу
Пулю в шерсти домашнего кота нашел житель Псковской области
03 июля 2019
Пулю в шерсти домашнего кота нашел житель Псковской области
Более 2,6 тысяч человек пострадали от клещей в Псковской области с начала года
03 июля 2019
Более 2,6 тысяч человек пострадали от клещей в Псковской области с начала года
На дорогу напротив ЦУМа в Пскове упало дерево
03 июля 2019
На дорогу напротив ЦУМа в Пскове упало дерево

Идет загрузка...