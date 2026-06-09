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Происшествия

42 человека погибли при пожарах в Псковской области ​​с начала года

Количество погибших при пожарах в Псковской области с начала года достигло 42 человек. Об этом на брифинге в медиацентре ПАИ 9 июня сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Псковской области – начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Владимир Якунин.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

За пять месяцев, уточнил он, погибли 38 человек, но в июне уже произошли новые пожары с жертвами. Из 42 погибших 18 – лица без определённого рода деятельности (безработные), ещё 18 – пенсионеры, три человека – рабочие, два – инвалиды и один – ребёнок.

«Можно сказать, что наибольшему риску подвержены люди, которые ничем не занимаются, ведут асоциальный образ жизни, а также пенсионеры, которые в чём-то ограничены», – подчеркнул Владимир Якунин.

Он призвал жителей внимательно относиться к своему жилью и содержанию электрохозяйства – как в квартире, так и в частном доме.

При обнаружении искрения, перегрева проводов или характерного запаха необходимо принимать меры по устранению этих фактов.

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