0
18:19
Программа празднования 780-летия Порхова: Где и во сколько пройдут основные мероприятия праздника
17:42
12 июля после капремонта в Пскове откроется Дворец бракосочетания
16:51
Главным редактором газеты «Псковские новости» стал Артём Татаренко
16:18
Очистку озёр, ликвидацию свалок и лесовосстановление обсудили в администрации Псковской области
15:53
Замминистра культуры РФ: Создание музея федерального уровня поможет Псковской области с продвижением
15:44
Вера Емельянова о придании объединенному Псковскому музею федерального статуса: Будет создан музей нового уровня
15:12
«Семь раз отмерь» - 5 июля (ЗВУК)
Еще новости
Общество

12 июля после капремонта в Пскове откроется Дворец бракосочетания

Случается, что плачут не только невесты, но и женихи

12 июля после капитального ремонта в Пскове откроется Дворец бракосочетания на Детской, 2, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области. В этот день во дворце состоятся первые церемонии регистрации браков.

Регистрация пар на Детской, 2 прекратилась ещё 1 октября 2018 года. Осенью в здании, которое является объектом культурного наследия, начались работы по капитальному ремонту первого и второго этажей. До этого специалисты привели в порядок фасад. Работы проводились за счёт средств федерального бюджета.

Особняк Лавриновского, в котором и расположен Дворец бракосочетания, построен в стиле «провинциальный модерн» и дошёл до наших дней практически в неизменном виде.

О том, с чем приходится сталкиваться сотрудникам, которые расписывают влюблённых псковичей, можно прочесть здесь.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Программа празднования 780-летия Порхова: Где и во сколько пройдут основные мероприятия праздника
05 июля 2019
Программа празднования 780-летия Порхова: Где и во сколько пройдут основные мероприятия праздника
12 июля после капремонта в Пскове откроется Дворец бракосочетания
05 июля 2019
12 июля после капремонта в Пскове откроется Дворец бракосочетания
Главным редактором газеты «Псковские новости» стал Артём Татаренко
05 июля 2019
Главным редактором газеты «Псковские новости» стал Артём Татаренко
Очистку озёр, ликвидацию свалок и лесовосстановление обсудили в администрации Псковской области
05 июля 2019
Очистку озёр, ликвидацию свалок и лесовосстановление обсудили в администрации Псковской области
Замминистра культуры РФ: Создание музея федерального уровня поможет Псковской области с продвижением
05 июля 2019
Замминистра культуры РФ: Создание музея федерального уровня поможет Псковской области с продвижением
Вера Емельянова о придании объединенному Псковскому музею федерального статуса: Будет создан музей нового уровня
05 июля 2019
Вера Емельянова о придании объединенному Псковскому музею федерального статуса: Будет создан музей нового уровня
«Семь раз отмерь» - 5 июля (ЗВУК)
05 июля 2019
«Семь раз отмерь» - 5 июля (ЗВУК)
ФОТОФАКТ: В Великих Луках ради светофора срубили ветки дерева
05 июля 2019
ФОТОФАКТ: В Великих Луках ради светофора срубили ветки дерева

Идет загрузка...