12 июля после капремонта в Пскове откроется Дворец бракосочетания

17:42, 05 июля 2019, ПАИ

12 июля после капитального ремонта в Пскове откроется Дворец бракосочетания на Детской, 2, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области. В этот день во дворце состоятся первые церемонии регистрации браков.

Регистрация пар на Детской, 2 прекратилась ещё 1 октября 2018 года. Осенью в здании, которое является объектом культурного наследия, начались работы по капитальному ремонту первого и второго этажей. До этого специалисты привели в порядок фасад. Работы проводились за счёт средств федерального бюджета.

Особняк Лавриновского, в котором и расположен Дворец бракосочетания, построен в стиле «провинциальный модерн» и дошёл до наших дней практически в неизменном виде.

О том, с чем приходится сталкиваться сотрудникам, которые расписывают влюблённых псковичей, можно прочесть здесь.