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16 пар поженятся в первый день работы обновленного Дворца бракосочетания в Пскове
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Общество

16 пар поженятся в первый день работы обновленного Дворца бракосочетания в Пскове

Фото ПАИ

16 пар официально зарегистрируют свои отношения в обновленном Дворце бракосочетания в Пскове 12 июля – в день официального открытия после капитального ремонта. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, начнутся торжественные церемонии в 10:45.

Фото ПАИ

8 июля качество проведенного ремонта оценили губернатор Псковской области Михаил Ведерников, митрополит Псковский и Порховский Тихон и председатель областного комитета юстиции Сергей Шерстобитов.

Фото ПАИ

В ходе осмотра губернатор осмотрел отремонтированные помещения Дворца и остался доволен проведёнными работами. При этом он поручил сделать парковку.

Дворец бракосочетания в Пскове (улица Детская, 2) – объект культурного наследия, он отремонтирован на средства государственной казны.

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