16 пар поженятся в первый день работы обновленного Дворца бракосочетания в Пскове
16 пар официально зарегистрируют свои отношения в обновленном Дворце бракосочетания в Пскове 12 июля – в день официального открытия после капитального ремонта. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, начнутся торжественные церемонии в 10:45.
8 июля качество проведенного ремонта оценили губернатор Псковской области Михаил Ведерников, митрополит Псковский и Порховский Тихон и председатель областного комитета юстиции Сергей Шерстобитов.
В ходе осмотра губернатор осмотрел отремонтированные помещения Дворца и остался доволен проведёнными работами. При этом он поручил сделать парковку.
Дворец бракосочетания в Пскове (улица Детская, 2) – объект культурного наследия, он отремонтирован на средства государственной казны.