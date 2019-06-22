Экскурсионный центр создан при Свято-Троицком соборе в Пскове

12:47, 22 июня 2019, ПАИ

Экскурсионный центр «Троицкий» создан при Свято-Троицком кафедральном соборе по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковской епархии.

Центр приглашает посетить Свято-Троицкий кафедральный собор, Псково-Печерский, Спасо-Елеазаровский, Мирожский монастыри и многие другие памятники истории, культуры и архитектуры.

Кроме этого, экскурсионный центр поможет совершить паломничество по известным и святым местам России: Александро-Невская лавра, Александро-Свирский, Сретенский, Донской, Покровский монастыри, Дивеево, Сергиев Посад, Оптину пустынь. Также предлагается возможность посетить святыни Прибалтики и Белоруссии: Пюхтицкий, Свято-Троицкий Сергиев, Спасо-Ефросиниевский и другие монастыри.

Помимо паломнических, в спектре услуг культурно-познавательные и этнографические экскурсии, а также экотуры, в том числе и для светских туристов.

Экскурсионный центр расположен по адресу: г. Псков, Кремль, Колокольня, 2-й этаж. Телефон: +7 (921) 505-93-05, e-mail: krom-pskov@yandex.ru.