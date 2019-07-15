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Общество

Экскурсию в День российской почты организовала для великолучан «Единая Россия»

В преддверии Дня российской почты в Великих Луках в областном музее почтовой связи для членов и сторонников «Единой России», активистов общественной организации «Союз пенсионеров России» прошла экскурсия. Мероприятие провел создатель музея, заслуженный работник связи РФ, почетный гражданин города Великие Луки Валерий Степанов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия».

Посетителям перед началом экскурсии показали фильм о создании российской регулярной почты, ее основателем был выходец из Псковской области, дипломат и политик Афанасий Ордин-Нащокин. В музее воссоздана почтовая станция XIX века, другие разделы посвящены почтовой технике, маркам, карточкам и конвертам, а также предметам письма.

Участники мероприятия поздравили Валерия Степанова с профессиональным праздником - Днем российской почты, подарили музею книгу «Земля Великолукская» и поблагодарили за экскурсию, которая, по их мнению, объединяет людей.

Музей открылся 17 июля 1997 года и благодаря Валерию Степанову наполнился новыми экспонатами. Его могут посетить все желающие, музей работает на общественных началах.

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