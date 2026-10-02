Пропавшую в Великих Луках пенсионерку нашли живой
Пропавшую в Великих Луках 72-летнюю женщину нашли живой, сообщили ПАИ в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Псковской области.
«Найдена, жива! Спасибо всем, кто принимал участие в поиске», – говорится в сообщении.
Напомним, 1 октября женщина вышла из дома и не вернулась.
Ранее сообщалось, что в Пскове разыскивают 47-летнего Андрея Соловьёва, местонахождение которого неизвестно с 19 июля. Также продолжаются поиски 34-летнего Александра Желнова, который пропал в Островском районе 24 августа.