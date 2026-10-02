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Общество

Смартфоны и компьютеры могут подорожать: стали известны ставки техсбора

Минпромторг подготовил проект приказа с размерами ставок технологического сбора для электронной и радиоэлектронной продукции. Документ опубликован на сайте ведомства.

Фото: ПАИ

Новый платёж планируется ввести с 1 декабря 2026 года. Размер ставки будет зависеть от вида продукции и от наличия в соответствующем справочнике сведений о товарном знаке и модели устройства.

В министерстве отметили, что такой механизм позволит снизить инфляционный риск от введения сбора и защитить наиболее чувствительные сегменты рынка электроники. Собранные средства направят на дополнительную господдержку предприятий радиоэлектронной промышленности.

Согласно проекту, для телефонных аппаратов проводной связи с беспроводной трубкой ставка составит 100 рублей при наличии данных о товарном знаке и модели и 198 рублей при их отсутствии. Для смартфонов – 250 и 496 рублей соответственно. Для вычислительных машин массой до 10 килограммов с центральным блоком обработки данных, клавиатурой и дисплеем – 500 рублей при наличии сведений и 992 рубля при их отсутствии.

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