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Общество

Установка новых велопарковок началась в Пскове

В Пскове начали устанавливать новые велопарковки. Всего закуплено 19 стоек, которые будут смонтированы у наиболее посещаемых зданий государственных и муниципальных учреждений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета со ссылкой на Управление городского хозяйства администрации города.  

Сейчас уточняется список адресов, где разместятся новые велопарковки. Известно, что стойками будут оборудованы здания администрации Псковской области, псковского отделения Пенсионного фонда РФ, Многофункционального центра, комитета по культуре Псковской области и комитета по имущественным отношениям.

Кроме того, новые велосипедные стойки установят и на действующей велопарковке в Псковском кремле.

Пилотный социально-значимый проект реализует АНО «Консультационный центр «Диалог» при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Предполагается, что подобные велопарковки в дальнейшем появятся и каждого образовательного учреждения.

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