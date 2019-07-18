Галина Невалённая: В шаговой доступности должны быть не «наливайки», а стадионы и спортплощаки

11:50, 18 июля 2019, ПАИ

«В шаговой доступности должны быть не «наливайки», а стадионы и спортивные площадки», - заявила главный врач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая. Об этом с круглого стола по вопросы активизации борьбы с «наливайками» в Псковской области, который проходит 18 июля в пресс-центре газеты «Псковская правда», передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Галина Невалённая отметила, что спортивные объекты нужны для того, чтобы молодежь отвлеклась от спиртного и шла заниматься спортом. «Мы должны понимать, как-то воспитывать население, занимать его чем-то другим, чтобы вытеснять потребление алкоголя», - сказала она.

Главный врач Псковской поликлиники напомнила, что вопрос борьбы с «наливайками» обсуждался в Общественной палате Псковской области в связи с многочисленными обращениями граждан. «Людей волнуют точки продажи, которые создают во дворах наших домов необоснованный шум, мешающий нормальным людям отдыхать. В том числе, такая продажа провоцирует молодёжь: если бы были магазины не в домах, то, может быть, молодежь поленилась и не пошла бы покупать», - пояснила Галина Невалённая.

При этом она обратила внимание, что, рассматривая вопрос о продаже алкоголя, нужно помнить и о малом бизнесе. «Мы должны понимать, что если будут жесткие рамки, то малое предпринимательство в этой сфере может сократиться, поэтому мы должны подумать, что тогда таким предпринимателям предложить, чем они будут заниматься», - сказала участница круглого стола.

Что касается увеличения времени продажи алкоголя, то она отметила, что при его увеличении человек, которых решил выпить, купит спиртное в нормальном магазине, а не в «наливайке», как сейчас. «Однозначно, я считаю, когда продается ночью в каком-то подвале, то больше соблазна продавать какой-нибудь контрафакт. Все-таки в магазинах больше контроля», - сказала Галина Невалённая.

«Но мы не должны надеется только на этот момент - время продажи, нужно изучить все в комплексе и меры надо принимать в комплексе.

По поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в регионе активизирована борьба с «наливайками», при Общественной палате создана рабочая группа по подготовке предложений для продолжения работы в этом направлении.