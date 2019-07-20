Псковичи празднуют 1116-летие города

11:48, 20 июля 2019, ПАИ

20 июля псковичи отмечают 1116-летие со дня первого упоминания города в летописи. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета, в этот день для в Пскове пройдёт обширная праздничная программа.

Так, в 10:00 на улице Яна Райниса начался спортивно-технический фестиваль по военно-прикладным и техническим видам спорта регионального отделения ДОСААФ России по Псковской области. Здесь посетители смогут увидеть технику и вооружение, демонстрационные полеты самолетов и десантирование парашютистов, показательные выступления спортсменов мотоциклетного клуба и авиа- и судомоделей.

В 11:00 в Финском парке стартует городской пеший квест, посвященный 75-й годовщине освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков. А в сквере у гостиницы «Рижской» состоится 7-й ежегодный игровой праздник «Антивирусная эстафета».

В полдень праздничные тематические программы пройдут в Детском парке. В это же время на Октябрьской площади начнется большой праздничный концерт коллективов и артистов города.

В 15:00 на набережной реки Псковы у Троицкого моста состоится фестиваль красок. Через час на улице Профсоюзной будет организован семейный квест «Загадочный сундук».

В 19:00 праздничные концертные программы начнутся на набережной реки Великой и улице Профсоюзной. В 20:00 на набережной реки Псковы состоится фестиваль водных фонариков. В это же время у здания ТЭЦ на набережной Великой пройдёт танцевальный марафон «Танцуй вместе с нами».

В 21:00 пройдут показательные выступления парашютистов на площади Ленина, а в 21:30 на Октябрьской площади выступит звезда российской эстрады Натали. Завершится праздничный день фейерверком на набережной Великой в 22:30.

Ознакомиться с полной программой празднования Дней города Пскова можно ЗДЕСЬ, с изменением движения общественного транспорта в праздничные дни - ЗДЕСЬ. А как отмечали День города в Пскове в последние 10 лет читайте ЗДЕСЬ.