Как отмечали День города в Пскове в последние 10 лет

19:43, 17 июля 2019, ПАИ

Празднование Дней города в Пскове за последние 10 лет претерпело существенные изменения. Псковское агентство информации предлагает вспомнить о наиболее ярких моментах торжеств, начиная с 2009 года. Поехали!

2009-й. Никакой попсы.

Год, когда День города праздновался гораздо масштабнее и качественнее, нежели раньше (не берем в расчет лучший 2003-й). Да, протокольно-торжественные мероприятия практически не поменяли своей сути, как и ежегодная перестановка слов в речах первых лиц, но изменилась концепция основного вечернего рейва — никакой попсы!

В субботний вечер 25 июля на танцевальной площадке площадью около 2 тысяч квадратных метров на набережной реки Великой — около гребной базы — поддали жару в своих сетах такие диджеи, как Sasha Strong, Garry Goodman, PopOFF и B_Side. Музыка объединила около 4 тысяч псковичей.

При этом радовал высококачественный звук JBL, который специально привезли из Санкт-Петербурга. Отжигали до самого фейерверка!

Не обошлось без «классики» — побили милиционера.

2010-й. Здраствуй, Оксана.

24 июля в 2010-м Псков удостоился визита своей знаменитой уроженки, Мисс Вселенной - 2002 Оксаны Фёдоровой. Одной из целей ее приезда стала передача пожертвования на восстановление сгоревших башен Псковского кремля.

Кстати, годы идут, а Оксана не стареет.

В 2010-м не стали изменять успешной концепции, заложенной годом ранее, — праздничный вечер остался танцевальным. Только переехали на Соколиху, с которой было весьма классно наблюдать за салютом.

2011-й. Всё масштабнее.

Как всегда, в День города прошло около 9000 спортивных и развлекательных мероприятий. Среди них можно выделить рыболовный фестиваль «Псковская уха», в рамках которого десантники кормили всех ухой.

23 июля, кстати, тысячная пара псковичей 2011 года вступила в брак.

Главная площадка празднования Дня города разместилась на Октябрьской площади. Хедлайнером стал не абы кто, а «Русский размер» — бравые ребята из 90-х. Их концерт собрал более 20 тысяч псковичей.

Подытожил праздник 15-й минутный фейерверк.

2012-й. Ласковый.

Основная площадка перенеслась на площадь Ленина. 22 июля там выступили небезызвестные группы «Ласковый май» и «Комиссар». На любителя, конечно, но большинству понравилось. Как пел NOIZE MC: «Слушать будешь всё равно, я же знаю точно».

Помимо них порадовало лазерное шоу от ребят из Санкт-Петербурга и неоновое представление от «Русского Голливуда» из Москвы. В завершение праздника короткий сет сыграл DJ PopOF.

На салют муниципалитет раскошелился аж на 400 тысяч рублей. Прогремели 1000 высотных комбинированных выстрелов.

Кстати, псковские полицейские обещали быть ненавязчивыми в День города. Кто помнит, сдержали слово?

2013-й. Оперный и почти ганзейский.

Празднование 1110-летия первого упоминания Пскова в летописи запомнилось премьерой инструментальной оперы «Ольга Российская», которая прошла в БКЗ филармонии.

Также те дни ознаменовались тем, что в Пскове зачали Ганзу 2019-го — прошли так называемые 3-и Русские Ганзейские дни, на которые потратили баснословные 250 тысяч евро.

Масштабное закрытие двух праздничных событий состоялось 21 июля на стадионе «Машиностроитель». Там отрабатывали бюджетные денежки группы «Спортлото» (Санкт-Петербург), «Мишель», «Турбо-мода» и — о, боже — Влад Топалов.

Канонично завершили действо фейерверком.

2014-й. Открытие памятника «Скобарю»

Чем и кем запомнились Дни города в 2014-м? Пожалуй, открытием полюбившегося всем памятника «Скобарю» в Детском парке и Наталией Соколовой в образе княгини Ольги на праздничном шествии.

Рейвы ушли в небытие, и на Октябрьской площади дала патриотический концерт группа «Любэ». Отчего так в России березы шумят?..

Спасибо за салют.

2015-й. Талантливый.

В 2015-м было интереснее. Помимо всего, украсили празднование Дня города финалисты псковского шоу «Битва талантов».

Среди талантливых ребят можно отметить «Солнечных людей» (горловое ломание стрел — это про них) и кинологический фристайл.

На Октябрьской площади прошла молодежная дискотека, затем привычный салют завершил вечер.

2016-й. «Бурановские бабушки».

Основной праздничный вечер в 2016-м в Пскове украсил очередной привет из прошлого в лице группы «Демо». Поймать более позитивные эмоции можно было в развлекательном комплексе «Раздолье»: там выступили «Бурановские бабушки», занявшие на «Евровидении - 2012» почетное второе место.

В День города 2016-го радио «7 Небо» предоставило псковичам возможность самим стать артистами в караоке-баттле в рамках гала-шоу проекта «Битва талантов».

2017-й. Назад в 80-е.

На ярмарку «Псков мастеровой», которая прошла на набережной Великой в Дни города 2017-го года собрались более 190 ремесленников. Почти Ганза. В рамках ярмарки состоялся 1-й Международный фестиваль «Этно-Мода-Псков-2017».

Главная сцена Октябрьской площади два года назад «содрогалась» от выступлений кавер-группы «RadioBand», которые создали атмосферу 1980-х. Многим понравилось.

2018-й. Самая любимая.

Свежи еще воспоминания о прошлом Дне города. В 2018-м псковичам привезли всё еще незабвенную группу «Челси», которая стала хедлайнером вечернего концерта 21 июля.

Сказать, что в 2018-м было что-то совсем удивительное, сложно.

2019-й. Ветер с моря дул

Как пройдут в Пскове очередные Дни города после масштабного ганзейского праздника, скоро увидим. Затмить Ганзу-2019 вряд ли получится. Хотя у организаторов есть козырь — в этом году Псков посетит с концертом певица Натали…

Подробная программа празднования Дней города Пскова — 2019 ЗДЕСЬ. Всем добра!