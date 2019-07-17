Движение общественного транспорта в Пскове изменится в Дни города

21:53, 17 июля 2019, ПАИ

С 20 по 24 июля в Пскове изменится схема движения общественного транспорта в связи с проведением мероприятий, посвящённых 1116-летию со дня первого упоминания города в летописи и 75-й годовщине со дня освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе «Псковпассажиравтотранс».

В частности, 20 июля с 7:45 до 23:30 на время праздничных мероприятий будет закрыта для движения улица Советская на участке от площади Ленина до улицы Детской, улица Профсоюзная, Октябрьская площадь, Октябрьский проспект от Октябрьской площади до улицы Некрасова. В связи с этим изменится схема движения маршрутов.

Так, автобусы маршрутов № 4, 17, 116 с Завеличья проследуют по Рижскому проспекту, улице Максима Горького, через дамбу, площадь Победы, по улице Гражданской с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршрутам в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

Автобусы маршрута № 3 с Завеличья поедут по Рижскому проспекту, площади Ленина с поворотом на Запсковье, по улицам Труда, Текстильной, Алтаева, Инженерной в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

Автобусы маршрута № 14 с Завеличья отправятся по улице Коммунальной, Максима Горького через дамбу, площадь Победы, по улице Гражданской с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

Автобусы маршрутов № 115, 122, 126, 129, 130 с автовокзала поедут по улице Яна Фабрициуса, через площадь Победы (с остановкой), дамбу по улице Максима Горького с выездом на Рижский проспект и далее по маршрутам. В обратном направлении – с Рижского проспекта по улице Максима Горького, через дамбу, площадь Победы (с остановкой), по улице Яна Фабрициуса на автовокзал.

Автобус маршрута № 109 от автовокзала проследует к Летнему саду по улицам Кузнецкой, Инженерной, Труда с выездом на улицу Леона Поземского и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

Автобусы маршрута № 1 поедут по улице Леона Поземского до церкви Косьмы и Дамиана с поворотом на улицу Труда (с остановкой у церкви), по улицам Труда, Текстильной, Инженерной, Кузнецкой с выездом к Летнему саду и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

Автобусы маршрута № 11 отправятся с улицы Звездной по улицам Труда, Текстильной, Инженерной с выездом к Летнему саду и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях со всеми остановками.

Автобусы маршрута № 8, 8А проследуют от вокзала по улице Яна Фабрициуса, через площадь Победы, по улице Яна Райниса и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

Автобусы маршрута № 19 отправятся от вокзала по улице Яна Фабрициуса, через площадь Победы и далее по маршруту на цементный склад в прямом и обратном направлениях.

Автобусы маршрута № 207 «Псков - Печоры» (экспресс) рейсами с автовокзала на 9:35 и 13:35 проследуют по улицам Вокзальной, Яна Фабрициуса, через площадь Победы, по улице Юбилейной с выездом на Рижский проспект и далее по маршруту в прямом и обратном направлениях.

Автобусы маршрутов № 119, 132, 139, 163, 164, 150, 151 поедут от улицы Рокоссовского по Рижскому проспекту, улице Максима Горького, через дамбу, площадь Победы, по улице Гражданской и далее по маршрутам (остановка «Детский парк» - отменяется).

Автобусы маршрутов № 119, 132, 139, 163, 164, 150, 151 отправятся от улицы Текстильной по улицам Звёздной, Труда, Текстильной, Инженерной с выездом к Летнему саду и далее по маршрутам (остановка «12 школа» и «Детский парк» - отменяются).

23 июля в период с 15:45 до 17:15 будет закрыто движение по улице Кузнецкой от площади Победы до улицы Калинина.

В связи с этим автобусы маршрута № 2 проследуют по улице 128-й Стрелковой дивизии (с остановкой у «Танка»), далее по улице Вокзальной на вокзал в прямом и обратном направлении.

Автобусы маршрута № 6 поедут по улице 128-й Стрелковой дивизии (с остановкой у «Танка»), по улице Советской армии и далее по маршруту без заезда на вокзал в прямом и обратном направлениях.

Автобус маршрута № 19 с цементного склада отправится на вокзал по улице 128-й Стрелковой дивизии, по улицам Вокзальной, Яна Фабрициуса, Гражданской и далее по маршруту.

Автобусы маршрута № 8, 8а проследуют по улице 128-й Стрелковой дивизии (с остановкой у «Танка»), по улицам Вокзальной, Яна Фабрициуса, Гражданской и далее по маршруту.

24 июля в период с 11:00 до 12:00 на время прохождения крестных ходов от храма Алесандра Невского на Соборную площадь Псковского кремля будет временно приостановлено движение автотранспорта по улице Максима Горького, Ольгинскому мосту, площади Ленина.

24 июля в период с 13:00 до 14:00 на время прохождения крестных ходов от Псковского кремля до храма Александра Невского будет временно приостановлено движение автотранспорта по площади Ленина к Ольгинскому мосту, по улице Максима Горького.

Ознакомиться с программой Дней города Пскова можно ЗДЕСЬ.