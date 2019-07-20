Михаил Ведерников: Форум «Без границ» должен стать круглогодичным

19:31, 20 июля 2019, ПАИ

«Мы постараемся оформить эту землю для того, чтобы иметь возможность развивать площадку и, возможно, сделать ее круглогодичной», - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в субботу, 20 июля, участникам молодежного форума «Без границ», который проходит в Себежском районе, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Очень рад вас всех видеть, за два года вижу результаты работы», - сказал губернатор и отметил, что у всех участников форума «горят» глаза, и это очень радует.

«Проводить форум нужно», - подчеркнул губернатор.

Михаил Ведерников обратил внимание участников форума на погоду и отметил, что она тоже закаляет. По его словам, главная задача форума – чтобы молодежь Псковской области подружилась и делала собственные проекты.

«За два года мы многое смогли сделать и у нас большие планы. В Псковской области будут проводиться несколько проектов федерального уровня. То, что форум проходит именно здесь - тоже наша договоренность. Надеюсь, что в следующем году нас станет здесь в два раза больше», - сказал губернатор.

Молодежный форум «Без границ» открылся в Себежском районе 16 июля. Мероприятия форума завершатся 21 июля. В нём участвуют более 200 человек. В рамках форума проходят шесть образовательных программ. В ходе работы форума участники смогли пообщаться с известными бизнесменами и лидерами общественного мнения Псковской области.

Организаторами форума выступили управление общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области и ПсковГУ при поддержке благотворительного фонда развития Псковской области имени «Святой равноапостольной княгини Ольги».