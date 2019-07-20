Псковский губернатор участвует в работе форума «Без границ»

18:49, 20 июля 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках рабочего визита в Себежский район в субботу, 20 июля, посетил площадку молодежного форума «Без границ», передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Начальник управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская провела главе региона экскурсию по территории форума, показала площадки и объекты.

Губернатор посетил одну из палаток, где молодежные объединения представляли проект. Он поблагодарил организаторов и участников форума за активность. По его словам, хорошо, что ребята нашли себя и будут реализовывать проект вместе. «Это и есть цель форума», - подчеркнул он.

Молодежный форум «Без границ» открылся в Себежском районе 16 июля. Мероприятия форума завершатся 21 июля. Его участниками стали более 200 представителей молодежных объединений в возрасте от 18 до 35 лет. В рамках форума проходят шесть образовательных программ.

В ходе работы форума участники смогли, в том числе, пообщаться с известными бизнесменами и лидерами общественного мнения Псковской области. В частности, с генеральным директором «Титан-Полимер» Германом Петрушко; председателем совета ассоциации фермеров Псковской области, региональным руководителем Союза сельских женщин России Юлией Рощиной; заместителем генерального директора мужского косметического бренда России IRON BARBER Степаном Манфановским, а также с врио ректора Псковского государственного университета Натальей Ильиной.