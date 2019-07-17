Молодежный форум «Без границ» открылся в Себежском районе

16:05, 17 июля 2019, ПАИ

16 июля в Себежском районе торжественно открылся молодежный форум «Без границ». Его участниками стали более 200 представителей молодежных объединений в возрасте от 18 до 35 лет, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Приветствие от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова делегатам и организаторам форума зачитал его заместитель Николай Цветков. Глава региона призвал молодых людей использовать свои возможности по максимуму, быть смелыми и верить в себя. «Держитесь друг за друга, и мы все вместе расширим горизонт наших возможностей. Помните, вы нужны своему региону. И мы с вами одна команда», - озвучил Николай Цветков слова главы региона. От себя вице-губернатор добавил, что молодёжный форум собрал самых инициативных, энергичных активистов молодежных движений страны.

Советник руководителя федерального агентства по делам национальностей Анна Полежаева подчеркнула, что форум «Без границ» является знаменательным событием для всей Псковской области.

Глава Себежского района Леонид Курсенков отметил, что в этом году Себежский район празднует 75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

Молодежный форум проходит с 16 по 21 июля. В его рамках состоятся шесть образовательных программ. Организаторами форума выступили управление общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области и ПсковГУ при поддержке благотворительного фонда развития Псковской области имени «Святой равноапостольной княгини Ольги».