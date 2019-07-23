Отзывы участников Ганзейских дней в Пскове прокомментирует гость ПАИ-live

09:11, 23 июля 2019, ПАИ

23 июля в 12:00 гостем прямого эфира проекта ПАИ-live станет директор Ганзейской дирекции по проведению праздников Татьяна Пустошкина. Месяц прошел после окончания Международных Ганзейских дней в Пскове. Они стали самым массовым культурным мероприятием в городе за последние годы: по оценкам полиции, на празднике побывали 200 тысяч человек, ганзейский салют посмотрели 40 тысяч гостей и жителей Пскова, площадки международного кинофестиваля «Западные ворота» приняли около 30 тысяч посетителей, фестиваль в Пскове высоко оценили в международном оргкомитете.

В прямом эфире Татьяна Пустошкина подведет итоги Международных ганзейских дней в Пскове, прокомментирует отзывы участников Ганзы, расскажет о ближайших планах Ганзейской дирекции.

Свои вопросы Татьяне Пустошкиной можно оставить на странице ПАИ-live.