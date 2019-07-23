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Общество

Компания «Экопром» помогла организаторам крупных мероприятий в Пскове и области

Обеспечение уборки территорий праздничного пространства в Пскове в Дни города и молодужного форума «Без границ» в Себежском районе взяла на себя компания «Экопром» - региональный оператор по обращению с ТКО. Как рассказал Псковскому агентству информации руководитель компании Сергей Пайст, с территорий за время проведения мероприятий было вывезено порядка 170 кубометров мусора.

В Пскове установили около 50 дополнительных контейнеров различной емкости, почти 2000 специальных пакетов для сбора отходов. Из столицы региона вывезли за Дни города около 135 кубометров мусора.

«На форуме «Без границ» работа велась в ежедневном режиме. Работать приходилось в вечернее время, однако, это никак не повлияло на качество выполняемой работы», - добавил Сергей Пайст и уточнил,что на площадке форума установили 15 контейнеров, вывезено было около 35 кубометров отходов.

В компании подчеркнули, что готовы бесперебойно вывозить мусор с территорий масштабных мероприятий. Примером такой работы послужили Ганзейские дни Нового времени в июне 2019 года.

Региональный оператор в Псковской области был отобран по итогам конкурсных процедур. Компания «Экопром» входит в состав холдинга «Мехуборка», который работает в 11 субъектах страны.

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