Почти тысячу кубометров отходов вывезли по итогам Ганзейских дней в Пскове

15:08, 01 июля 2019, ПАИ

900 м³ твердых бытовых отходов вывезли из Пскова на 39-х Международных Ганзейских днях Нового времени 27-30 июня. Об этом Псковскому агентству информации сообщил директор компании «Экопром» - регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области Сергей Пайст.

«Было установлено 70 баков объемом 1,1 м³ и 15 бункеров различного объема. Дополнительно установили порядка 10 контейнеров», – рассказал Сергей Пайст. По его словам, работа регоператора на Ганзейских днях прошла в штатном режиме.

Сергей Пайст ранее указывал на то, что компания «Экопром» и привлекаемые подрядчики полностью готовы к работе в Ганзейские дни в Пскове.

В Ганзейский дни в Псков приехали 70 тысяч человек. Участниками праздничных мероприятий стали более 200 тысяч человек.