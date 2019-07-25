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Общество

150 млн рублей инвестировал регоператор по ТКО на замену спецтехники в Псковской области

Компания «Экопром» - региональный оператор по обращению с ТКО в Псковской области – инвестировала 150 млн рублей  на замену спецтехники в регионе. Об этом сообщил директор компании Сергей Пайст, пишет газета «Псковская правда».

Сергей Пайст отметил, что в Псковской области операторы по транспортированию мусора сейчас переходят на специальный транспорт для задней загрузки евроконтейнерами. По его словам, «Экопром» закупил в регион 13 таких машин, а всего в Псковской области курсируют 123 мусоровоза.

Директор «Экопрома» отметил, что у нового спецтранспорта больше грузоподъёмность, и он снабжен самым мощным механизмом пресса в своем классе. Сергей Пайст добавил, что не так давно технопарк «Экопрома» пополнил новый спецавтомобиль высокого уровня. Объем его кузова составляет от 15 до 20 кубометров. Это позволяет выгрузить в него от 80 до 100 евроконтейнеров отходов.

Компания «Экопром» закупает не только новую технику, но и контейнеры, и мешки для мусора. Так, в Псковской области уже установлены 1 тысяча 600 контейнеров, ещё 3 тысячи 500 будут установлены в ближайшее время. 

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