Новый спецавтомобиль пополнил технопарк псковского «Экопрома»

14:52, 17 июля 2019, ПАИ

Новый мусоровоз пополнил парк техники регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в Псковской области – компании «Экопром». Этот спецавтомобиль будет работать в Пскове и северных районах региона, сообщили Псковскому агентству информации в компании.

Директор «Экопрома» Сергей Пайст отметил, что новый мусоровоз — первый спецтранспорт такого высокого уровня в парке компании. Объем кузова нового мусоровоза составляет от 15 до 20 кубометров, что позволит выгрузить в него от 80 до 100 евроконтейнеров мусора.

По словам Сергея Пайста, этот спецавтомобиль имеет систему задней загрузки, имеет наибольшую грузоподъемность, а также снабжён самым мощным механизмом пресса в своем классе. «Усиленные механизмы подъема, сжатия и очистки - именно то, что делает этот мусоровоз высокоэффективным в своей сфере», - подчеркнул директор компании.

Он добавил, что автомобиль является универсальным и работать может везде, поэтому его «в любой момент можно будет перекинуть с одной точки на другую».

Компания «Экопром» постоянно расширяет свой технопарк. На маршрутах уже работают порядка 30 единиц новой техники. С учетом покупки контейнеров, объем инвестиций уже составил 130 млн рублей.