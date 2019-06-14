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Жителей Пскова и Пушкинских Гор приглашают на роли в массовке фильма «Учености плоды»
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Культура

Жителей Пскова и Пушкинских Гор приглашают на роли в массовке фильма «Учености плоды»

Жители Пскова и Пушкинских Гор могут принять участие в съемках массовых сцен художественного фильма Игоря Угольникова «Учености плоды». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Съемки массовых сцен пройдут в Пушкинских Горах 9 и 10 июля. Требуются мужчины и женщины от 18 до 65 лет, а также молодые люди от 8 до 18 лет. К участию приглашаются люди среднего роста и телосложения (не выше 180 сантиметров и не больше 54 размера одежды). При этом в съёмках не смогут принять участие те, у кого есть татуировки, яркий маникюр или длинные ногти, перманентный макияж, ярко окрашенные (или мелированные) волосы, а также женщины с очень короткими стрижками.

Предварительная встреча с участниками съемок состоится 1 июля в 18:00 в медиахолле Театрально-концертной дирекции (улица Пушкина, дом 13-а, 3 этаж). Для жителей Пушкинских Гор – 2 июля в 14:00 в культурно-досуговом центре (улица Садовая, дом 1). Перед встречей необходимо до 1 июля заполнить электронную форму.

Телефоны для справок в Пскове: (8112) 29-18-30, +7 (911) 395-77-63, в Пушкинских Горах: (81146) 2-33-03, 2-33-52.

«Учёности плоды» - полнометражный художественный фильм, основанный на реальных событиях. Место действия картины – усадьба «Михайловское» в период немецко-фашистской оккупации Пушкиногорья. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников пообещал оказать всестороннюю поддержку съемочному процессу фильма. Съемочная группа вместе с Игорем Угольниковым уже посетила Государственный музей-заповедник «Михайловское» в рамках подготовки к проекту.

Режиссёр-постановщик и генеральный продюсер фильма – Игорь Угольников. В главных ролях - звезда российского кино Сергей Безруков и другие известные актёры.

По словам Игоря Угольникова, «действующие лица фильма – это герои самого Александра Сергеевича Пушкина, воспетые им в его произведениях – герои страстные, непокорные, масштабные в своих поступках и терзаниях».

Одну из ролей в фильме «Учености плоды» исполняет Николай Яковлев - до недавнего времени – артист труппы Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина.

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