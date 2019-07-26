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Соцсфера

Белоруссам будут платить польскую пенсию

Жители Белоруссии смогут получать польскую пенсию.  Соответствующий законопроект о ратификации договора между Белоруссией и Польшей о социальном обеспечении готовят к рассмотрению депутаты Палаты представителей. Об этом пишет портал БЕЛТА со ссылкой на председателя Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Олега Левшунова.

Договор о социальном обеспечении был подписан в феврале в рамках визита в Варшаву парламентской делегации Белоруссии во главе с председателем Совета Республики Михаилом Мясниковичем. Этот документ урегулирует вопросы социальной защиты граждан, работавших как на территории Белоруссии, так и в Польше.

Идея такова: страны будут назначать пенсии по своему законодательству за отработанный стаж. При необходимости стаж работы в Польше и Белоруссии может суммироваться. Выплаты же лягут на плечи той страны, где живёт пенсионер, ей же придётся и платить пособие на погребение.

Касается документ и пособия по безработице, которое тоже будет назначаться по закону страны проживания, а по временной нетрудоспособности и материнству – по закону страны, где человек застрахован. Выплаты в связи с травмами на производстве или профессиональными заболеваниями назначит страна, в которой трудился пострадавший.

«Уплата страховых взносов будет производиться в соответствии с законодательством государства, на территории которого работает гражданин, независимо от их места проживания. Кроме этого, договор регулирует назначение социальных выплат, обусловленных страховыми взносами», - отметил заместитель председателя Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Олег Левшунов.

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