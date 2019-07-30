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Общество

Вера Емельянова: Пожарную безопасность удалось обеспечить во всех лагерях Псковской области

Фото: Сергей Герасимов

Во всех детских лагерях Псковской области удалось обеспечить пожарную безопасность. Об этом заявила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова в ходе заседания по вопросу обеспечения пожарной безопасности в детских загородных лагерях 30 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.  

По словам Веры Емельяновой, вопросы безопасности детей – главный критерий для работы лагерей. Вице-губернатор отметила, что в 55% лагерей установлено видеонаблюдение. Она считает, что в бюджете региона необходимо предусмотреть средства на оснащение видеонаблюдением всех лагерей в Псковской области.

Вера Емельянова также рассказала, что на сегодняшний день функционирует один из трех палаточных лагерей в Пушкиногорском районе. Дополнительные электрические приборы, которые были установлены в палатках, как подчеркнула Вера Емельянова, отключены.  

По мнению первого заместителя губернатора региона, в местах большого скопления людей необходимо установить пожарные посты.

«Многое уже сделано, но многие из лагерей старше 30 лет. Мы нуждаемся в аудите электрических сетей ежегодно, чтобы лагеря были безопасными и не вызывали рисков», - заключила Вера Емельянова.

22 июля в Хабаровском крае в палаточном лагере произошел пожар, в результате которого погибли 4 ребенка. Всего в лагере сгорели 20 из 26 палаток. Возбуждено уголовное дело.

МЧС предложило инициативу о внесении изменений в постановление правительства РФ «О противопожарном режиме», ведется разработка свода правил «Палаточные лагеря. Требования пожарной безопасности».

В Псковской области родители детей, отдыхающих в лагерях, беспокоятся за безопасность учреждений. Уполномоченному по правам ребенка в Псковской области Наталье Соколовой уже поступают звонки. Она заверила, что все псковские лагеря прошли приемку Государственного пожарного надзора, МВД, ГИМС, регулярно проводятся проверки.

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