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Пожар в палаточном лагере в Хабаровском крае унёс жизнь ребенка, трое детей впали в кому

Пожар в палаточном лагере в Хабаровском крае унёс жизнь ребенка, четверо детей находятся в больнице. Как сообщает ТАСС, возгорание произошло 22 июля на базе отдыха «Холдоми».

Всего на месте находилось 189 детей. Источники в правоохранительных органах сообщают, что работники базы пытались тушить возгорание самостоятельно и не сразу вызвали пожарных. К моменту их прибытия сгорели 20 палаток из 26, остальные пострадали от огня. Площадь возгорания составила около 240 кв. метров.

В результате инцидента погибла девочка 2008 года рождения. Трое детей были доставлены в реанимацию с сильными ожогами, они впали в кому. Еще один ребенок поступил в больницу с отравлением угарным газом. Незначительные повреждения также получили пятеро взрослых.   

К настоящему времени пожар локализован и потушен. На месте ЧП работали восемь человек и четыре единицы техники.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и по пункту в части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Устанавливаются все обстоятельства происшествия и причины возгорания.

По одной из версий, пожар мог вспыхнуть из-за неисправности в одном из обогревателей, которыми отапливались палатки.

Детей из сгоревшего лагеря разместили в корпусе на территории горнолыжной базы, сейчас их забирают родители.

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